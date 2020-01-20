苦苓控年負債400億 高市府：不道歉就提告

苦苓與高雄市府槓上，這兩日雙方隔空交火，火藥味濃。苦苓因稱罷韓可省1200億元，遭高市府駁斥，兩度喊告。今（20）日苦苓預告，將會發表兩個重要聲明，並登報。

苦苓表示「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」並在專欄指出，罷免加上補選市長經費共2億，前後算下來可省1200億。

對此，高雄市府駁斥，針對苦苓指韓市長任內增加1200億債務部分，這種無根據的詆毁，以市府借新還舊，幫陳菊擦屁股的舉債算在韓頭上抹黑，令人不恥，要求苦苓立即公開道歉，否則提告。

市府強調，韓國瑜接任高雄市長以來，承擔前市長留下的3300多億債務，因此市府成立債務基金，每隔1、2個月就要「借新債來償還即將到期的債務」，因此總債務並無增加。此外，為了解決之前的債務，市府積極開源節流，韓國瑜執政1年，108年決算金額的歲差短僅舉債14億多，比原先前朝編列預算要舉債65.46億，減少約50億，「何來1200億之數值？」

苦苓今日接受《中央社》報導表示，自己說的舉債400億元是事實，欠債、還債也是事實，在這樣的舉債狀況下，高市府已經沒錢可以做事了，相關說法都可受公評，明日將發布聲明並登報。

(中時電子報)