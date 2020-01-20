李柏融不滿茄萣大排加蓋，被當成集合住宅污染水源，水利局出面向他說明，李仍未接受市府回應。警方見李柏融情緒激動，又揚言要自焚，最後將李柏融強行移走時，查扣他身邊一瓶黃色異體帶走，警方打開聞時，李大喊，「汽油啦！」警方認定涉及公共危險罪，當場將他依法逮捕。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

曾參選立委失利的李柏融20日帶著寫有「霸權政草菅人命，不顧百姓死活」的抗議布條，坐在鳳山行政中心的草坪，要向市長韓國瑜陳情茄萣大排，但他自稱身上有帶汽油，當場掏出裝有汽油的寶特瓶，警方將他依公共危險罪逮捕，目前人警局問訊中。

李柏融表示，他不是國民黨，也不是民進黨，他是台灣維新黨此次立委候選人，覺得韓國瑜很委屈，看不下去，韓被媒體報導不公並打得鼻青臉腫，國民黨哪個人有替韓說話，電視都報民進黨有多好，韓有多壞，他看了不忍心。

李則批評陳菊和民進黨，欠高雄2300多億，還有氣爆案、慶富案都不查，用意何在，這些都是百姓的血汗錢，李話鋒一轉替茄萣居民說話，指當地沒化糞池，沒污水處理廠，垃圾在海邊20多年都沒處理，叫茄萣居民如何生活。

李柏融不滿茄萣大排加蓋，被當成集合住宅污染水源，水利局出面向他說明，李仍未接受市府回應。警方見李柏融情緒激動，又揚言要自焚，最後將李柏融強行移走時，查扣他身邊一瓶黃色異體帶走，警方打開聞時，李大喊，「汽油啦！」警方認定涉及公共危險罪，當場將他依法逮捕。

(中時 )