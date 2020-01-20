歷經兩年的爭執與紛紛擾擾後，威廉和弟弟哈利王子了解到，如果不趁現在，兩人可能再也沒有機會說清楚、講明白，放下一切大和解。

據《每日郵報》（DailyMail）20日報導，由於哈利如願退出王室核心成員行列，即將飛往加拿大，和妻子梅根及8個月大的寶貝兒子亞契團聚，兄弟經過一番男人與男人的密談，已言歸於好。不過，據說父親查爾斯仍不太諒解哈利這次戲劇性的退出行動。

(中時電子報)