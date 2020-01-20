密談！ 威廉與哈利兄弟大和解 11:362020/01/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 哈利即將回加拿大與妻兒團聚，他和哥哥把握稍縱即逝的時機，言歸於好，圖為兩人2018年5月19日在倫敦的資料照。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歷經兩年的爭執與紛紛擾擾後，威廉和弟弟哈利王子了解到，如果不趁現在，兩人可能再也沒有機會說清楚、講明白，放下一切大和解。 據《每日郵報》（DailyMail）20日報導，由於哈利如願退出王室核心成員行列，即將飛往加拿大，和妻子梅根及8個月大的寶貝兒子亞契團聚，兄弟經過一番男人與男人的密談，已言歸於好。不過，據說父親查爾斯仍不太諒解哈利這次戲劇性的退出行動。 (中時電子報) #哈利 也許您會感興趣 推薦閱讀 風波後哈利首度現身 恐是最後一次以王子身分露面 04:262020/01/17 國際 真子公主或可學哈利王子淡出皇室追求愛情 22:042020/01/17 國際 白金漢宮聲明：哈利、梅根將喪失殿下頭銜 春天生效 04:432020/01/19 國際 點名梅根！女王一句話曝關愛 09:472020/01/19 國際 白金漢宮聲明：哈利梅根喪失「殿下」頭銜 不再領納稅人資助 11:102020/01/19 國際 哈利梅根放棄頭銜？聲明暗藏一伏筆 14:372020/01/19 國際 不拿納稅人錢 梅根哈利未來要靠他 15:002020/01/19 國際 哈利、梅根 喪失殿下頭銜 04:102020/01/20 全球財經 放棄殿下頭銜 哈利夫婦變平民 04:102020/01/20 國際大事 哈利王子打破沉默！首曝毫無選擇 07:222020/01/20 國際 國際熱門新聞 烏克蘭嫩妹賣初夜 富商4000萬得標 - 國際 女婿變新歡！母贊助59萬度蜜月 不到1年「騎上女婿」 - 國際 哈利王子打破沉默！首曝毫無選擇 - 國際 不拿納稅人錢 梅根哈利未來要靠他 - 國際 影》厲聲尖叫！75公斤活豬高空彈跳 陸風景區惹眾怒 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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