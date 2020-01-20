國民黨大選慘敗，新北市黨部主委李乾龍上周五將辭呈面交代理祕書長曾銘宗，提出儘速召開改造委員會等四項建言；曾銘宗後天中常會將提出成立改造委員會，並連日慰留李乾龍，李乾龍表示，他願協助國民黨這段期間運作及推動改革，已同意慰留，將擔任新北市黨部委至3月7日新主席補選完成。

李乾龍17日將辭呈親送國民黨中央黨部，面交曾銘宗，辭呈中砲轟輔選過程「黨中央荒腔走板、老人爭名奪利，完全無視人民感受」，並提出「黨主席由中生代接棒、成立改造委員會、中常委改黨員直選、老人全面退出決策中心」等四點忠言。由於李遞辭呈開第一槍，臨去前直言勸諫，引發外界關注。

據悉，當天曾銘宗以拒拆裝著辭呈的信封，表達慰留，在聽取李乾龍口頭說明四項建議後，就表示非常認同，將在代理期間就邀15縣市長、19縣市議長及黨內青壯派民代、社會賢達擔任改造委員會委員，儘速召開改造委員會。

雖然當天李乾龍仍留下辭呈，不過曾銘宗這兩天仍一再連繫、慰留，多位黨內大老、青壯派也勸李乾龍「送佛送上天」，還有挺藍企業人士表達要拿李的辭呈內容在媒體刊廣告，提醒大家一起為國民黨獻心力，李乾龍終點頭，應允再任新北主委到新主席補選出來為止。

李乾龍說，這段期間，將協助新北市黨部黨務運作、主席補選及中常委改選順暢，同時進行組織瘦身，他接任主委後新聘的黨工的去處，也要協助安排，預估這一個多月，要籌約300萬人事、庶務費用。

(中時 )