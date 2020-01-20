黃鐙輝近日錄衛視中文台《一袋女王》，去年剛奪下第54屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎的他坦言小漲3千，「本來想說別被凹就偷笑了，但萁萁說如果這時候不調，一輩子都漲不了。」戲約不停的他笑稱，丈母娘萁媽最近許願要看極光，「我家就是一個我工作其他人爽的狀態。」
對於萁媽的心願，黃鐙輝鬆口，「如果她真的要去看極光，我會讓她去。」老婆萁萁在一旁笑說：「她（萁媽）才去韓國滑雪，我說要不要扣薪水，她回說要慶幸還能走路，沒有給你們找麻煩。」至於今年給萁媽多少紅包，黃鐙輝表示：「過年不能包給萁媽太多，因為還有年終獎金，今年多加一點，可能多加2千。」
即將迎接農曆新年，黃鐙輝透露只有除夕、初一休假，其他時間都被工作填滿，並逗趣註解：「愛錢死好。」他今年收穫頗豐，不僅接了5、6場尾牙，連《食尚玩家》也在第一時間找他回去主持，可惜工作已排滿，未來希望有機會能再回鍋。
(中時 )
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