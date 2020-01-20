迪化街「牛軋糖之亂」引發熱議，「23條竟要價1100元？難道是加了金箔？」儘管商家強調「內容真材實料，有滿滿的夏威夷豆及杏仁果，不買要講」，台北市商業處決定出手管該案是否有標價確實等涉及違規的消費爭議案。

處長高振源表示，會針對業者加強宣導須就商品部分明確清楚標價，公秤也須符合標準等，並派員現場做進一步了解及釐清責任。

一名女網友在臉書「爆怨公社」貼文說「昨晚第一次去迪化街，這樣$1100...是不是我跟市場脫節太久了？」

案情是她18日在台北市迪化街年貨大街購買手工牛軋糖，挑選23條不同口味秤重後的價格為1100元，讓她感到相當傻眼。PO文一貼出，吸引超過1.5萬名網友按讚，留言數量更是爆表超過4千多則。

這一家店家的牛軋糖定價為一斤660元，有媒體現場拿23條秤重確實會超過1100元，相當於一條牛軋糖48元。

店家林姓老闆接受東森、自由時報記者採訪時表示，「結帳時會向客人說明價格，如果當下不要，也不會勉強民眾購買。客人也可以先問幾條多少元、幾條重幾斤。」

老闆也強調，自家製作的牛軋糖用料實在，內含許多夏威夷豆和杏仁果等堅果，利潤已相當不好。

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(中時電子報)