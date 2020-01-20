保生大帝的「大令」歷史少說有百年以上，是出巡時必帶上的權杖。(莊曜聰攝)

保生大帝限量金幣在農曆春節初一、初二發送。(莊曜聰攝)

保生大帝限量金幣套裝組結合傳統文物設計。(莊曜聰攝)

春節走春何處去？學甲慈濟宮今年推出的鼠年金幣結合保生大帝出巡時的百年文物「大令」，造型特殊，預計在初一、初二發出要計8500枚保生大帝金幣，還有保生大帝悠遊卡、葉王交趾陶保溫瓶、手工平安皂、春聯、紅包袋等文創品發行，吸引年輕族群目光，民眾可來沾沾喜氣。

有保生大帝台灣開基祖廟美譽的學甲慈濟宮，在大年初一到初三都會在廟埕發放百元保生金符及保生符，前年首度改變做法，改為製作8000枚開基保生二大帝神像紀念金幣，今年持續辦理，還將分為套裝、袋裝兩種，初一發送3500份，初二發送5000份，相當特別。

學甲慈濟宮董事長王文宗指出，今年發放的限量金幣套組中，結合了廟方的歷史文物「大令」，這把桃枝製成的「大令」上端繫著一團紅色布條，已經有百年以上歷史，相傳就是讓保生大帝調兵遣將用的權杖，因此每逢開基保生二大帝出巡時都得帶上不離身，今年特別加入此文物意象，做成套裝金幣。

學甲慈濟宮董事長王文宗說，「學甲慈濟宮開基保生二大帝加持保生金幣贈送啟運活動」將於初一、初二登場，將恭請國寶級800多年歷史開基保生二大帝，坐鎮七星平安橋，讓信眾可以過七星平安橋消災解厄，祈求來年平安順遂、好運旺旺來，還有過年喜氣洋洋，吉祥如意春聯、紅包袋免費贈送，歡迎全台信眾過年來學甲慈濟宮走春，欣賞國寶文物葉王交趾陶。

(中時 )