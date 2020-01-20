台中火力發電廠將增設兩部燃氣機組，行政院環保署將於20日進行環評大會審查，對於既有老舊機組的態度；台中市政府表示，一年來市府團隊積極整治空汙，跟隨世界趨勢落實減煤政策，這個方向不會變，對此市府表達支持「汰舊換新」的立場，反對中火機組「只增不減」方式處置；要求將維護中部民眾健康與環境品質的正面承諾，納入環評書件內，確保落實。

環保局指出，依據台電公司計畫，中火將增建兩部燃氣複循環機組，2024年、202年分別提供裝置容量各約130萬瓩，合計260萬瓩，提供相當4.7部現有燃煤機組發電量；中市府主張4部老舊機組應汰除，且對用電安全而言，既維持中火供電量，又能讓中火對環境污染的負荷降低，一舉數得，這是中南部民眾殷切期盼。

環保局說，中火啟用發電已將近30年，對於中台灣環境與民眾健康影響甚巨，倘以中火原有10部機組設置容量，再加上兩部燃氣機組， 總體裝置容量810萬瓩，將成為全世界最大的火力發電廠；另以中火107年碳盤查量，再加上新增燃氣機組碳排放量，不減量的話，每年總排碳量將超過4000萬噸，不只對中南部環境是沈重負荷，也將導致全球溫室效應加劇，身為國營事業的台電，若未來中火發電機組不減反增，將讓台灣繼續背負排碳汙名。

環保局強調，使用乾淨燃料發電，市府是站在贊成的立場且希望越快越好，所以一貫支持「汰舊換新」，對於中火增建2座燃氣機組，若在本次環保署環境影響評估審查委員會通過審查後，台電公司將會依審查通過的內容，進行燃氣機組的興建、運轉，以及現有燃煤機組的調整運作。

市府堅持必須要將攸關中部地區民眾健康與環境品質的意見得到台電的正面承諾，並將之納入環評書件內，也希望獲得環保署及環評委員的支持。

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(中時 )