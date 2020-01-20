因應行動網路潮流及提供民眾更多元的所得扣除額資料查調服務，財政部今(109)年將推動行動身分識別服務等新措施。

財政部今(109)年將推動新措施如下：

一、綜合所得稅網路申報新增台灣行動身分識別服務(TAIWAN FidO)，以自然人憑證完成綁定行動裝置(手機或平板)後，即可使用該行動裝置進行身分認證，使納稅義務人感受綜合所得稅網路申報認證新服務。

二、為便利民眾下載所得及扣除額資料，將與統一超商(7-11)、全家、萊爾富、來來便利商店(OK)合作，民眾以自然人憑證、「健保卡及密碼」透過便利商店多媒體事務機(KIOSK)即可取得「查詢碼」，再上網下載所得及扣除額資料，免除使用讀卡機之困擾。

此外，綜合所得稅Web線上版報稅系統108年全面開放民眾使用，頗受好評，今年將進一步提升Web線上版報稅系統使用量為目標。

(時報資訊)