立法院副院長蔡其昌今（20）日於立法院接受訪問表示，目前外傳下屆立院正副龍頭將由前行政院長游錫堃與他組成「堃昌配」，但不論如何還是要經過黨內一定的程序，所以最終人選還是要透過黨團會議決定。

目前外界認為民進黨下屆立法院正副院長「堃昌配」的布局大勢已定，蔡其昌表示，這幾天的一些聲音似乎是支持游錫堃搭配蔡其昌，但不能說大勢已定，因為民進黨的傳統，對立法院正副院長的產生，是採黨團自主。

對於有部分質疑游錫堃沒有立委經驗的聲音，蔡其昌說，這不是什麼大問題，因為要當立法院長主要是人望、才望要能服眾，主持議事能夠中立，身段柔軟，讓法案跟預算不要卡關。

蔡其昌說，相比之下，熟悉議事規則反而容易許多，而且游錫堃身經百戰，從早期省議會時期的民意機關，一直歷練到行政院長的職務，立法院的議事規則，相信也難不倒游院長，這應該不是什麼問題。

(中時 )