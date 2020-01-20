豬年封關在即，百貨類股王寶雅（5904）繼去年推福袋帶動業績亮麗回響後，金鼠年加碼推出三款福袋，自99元起，且新通路品牌寶家亦加入福袋陣營僅需88元起，價格精彩，全台福袋大年初一開搶超過七萬個，還能抽百萬休旅車，預計這波春節檔有望帶動二月買氣雙位成長。

寶雅去年在新拓點與新通路寶家助攻下，合併營收達157.88億元再創歷史新高、年增12.10％，增幅居族群之冠；封關日股價一路長紅，一度追高至446元。花旗環球證券更調高對寶雅財務預期，推測合理股價升至540元。

2020年初寶雅全台店數達235家，為搶攻金鼠年迎春商機，寶雅精彩福袋3款規格，99元購買福袋就有可能將最大獎LEXUS NX200菁英PLUS版休旅車開回家，總獎項價值高達175萬元。寶雅指出，2019年對寶雅來說是大行銷一年，除了首度推加價購帶動回購頻率與提供客單價，且豬年首度春節福袋亦帶動高業績成長，今年金鼠年從一款加碼至三款，還有新通路寶家五金商場亦加入福袋陣營，1-2月業績有望大豐收。

寶雅指出，考量顧客多樣化的購物需求，為顧客打造精彩福袋囊括美妝保養、日用品及年節零食等三大類種，有別於其他通路將不同種類商品混在一起的做法，寶雅推出市面上唯一將福袋商品分門別類的「開運美妍」、「迎春日用」、「食來運轉」三款話題福袋，其中售價199元的「開運美妍」福袋及「迎春日用」福袋，每袋內容物價值800元至2000元以上；「食來運轉」福袋售價99元，每袋內容物價值600元以上，且三款福袋每袋皆含面額450元之寶雅折價券，每袋價值至少高於售價3倍-10倍，CP值爆表。

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