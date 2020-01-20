離去前，韓國瑜暖心詢問從台北趕來的甄珍有沒有車？得知坐車尚未抵達，韓國瑜執意在現場陪著一起等，親自將甄珍送上車。（林宏聰攝）

韓國瑜趴在公務車的擋風玻璃上，替民眾簽名。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜持續督導年前準備工作，20日上午他與公益大使甄珍前往三民區，拜訪2位獨居、弱勢長輩，韓帶著3位選區議員、里長同行，要長輩放心，有問題可隨時找到人協助；甄珍更自掏腰包捐10萬元，專款用於關懷高雄獨老。

「有問題隨時跟里長、議員說，馬上處理！」市府發布今早10點40分，韓國瑜拜訪82歲低收入戶施阿公，但韓提早半個多小時，先到附近的85歲獨居劉奶奶家，當地議員黃香菽、曾俊傑、童燕珍及里長也陪同。

高雄公益大使、資深藝人甄珍特地到場，與韓國瑜一起向長輩拜早年，市府依照長輩需求，送上圍巾、春聯、外套、帽子、電鍋、營養品、輪椅及收音機等，甄珍更當場捐出10萬元，給高市社會局用於關懷獨居老人。

離去前，韓國瑜暖心詢問從台北趕來的甄珍有沒有車？得知坐車尚未抵達，韓國瑜執意在現場陪著一起等，親自將甄珍送上車，感謝她對高雄的關心；不少居民從家中跑出來高喊「市長加油、我們做你的後盾」，韓對合照、簽名要求來者不拒，但微笑不發一語。

年前照顧弱勢工作繁重，高市社會局結合財團法人京城社會福利慈善事業基金會等21個民間單位，13日至20日間共送出1420份年節禮盒，給全市低收入戶、中低收入戶、榮民及原住民獨居長輩，讓經濟弱勢獨老也能在年節感受社會溫暖氣氛。

此外，過年期間市府排定專人值班，確保獨居長輩服務不打烊，並呼籲市民朋友，如果發現需要緊急協助的長輩，可撥打「1999高雄萬事通」或113通報專線。

(中時 )