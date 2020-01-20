陸網路詐騙盛行 金融逾2成第一大類 11:552020/01/20 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由360企業安全和獵網平台近日共同發布《網路詐騙趨勢研究報告》顯示，2019年獵網平台共收到有效詐騙舉報1萬5505例，舉報者被騙總金額達3.8億元（人民幣，下同），換算人均損失為2萬4549元，較2018年人均損失略有增長。 據《證券時報》引述報告數據，2014年至2019年，大陸網路詐騙人均損失呈逐年增長趨勢，2019年創下近6年新高。而在2019年10大網路詐騙舉報類型中，金融詐騙以21.4％舉報占比遙遙領先，成為第一大詐騙類型。 (旺報 ) #詐騙 #網路 #平台 #類型 #趨勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－2020社群趨勢與企業因應之道 04:102020/01/16 產業特刊 觀念平台－省思企業治理與內部控制 04:102020/01/16 產業特刊 商品期貨趨勢專欄－美經濟數據轉弱 黃金月線有撐 04:102020/01/16 證券．權證 綠電交易平台 2月上路 04:102020/01/16 財經焦點 小眾經濟崛起 選品店成趨勢 15:542020/01/16 美妝 淡水警年節關懷邁向第10年 贈物資外還告知「反詐騙」 12:252020/01/16 生活 《經濟》全球化趨勢扭轉，晶華潘思亮：台灣處關鍵轉捩點 13:412020/01/16 財經 不上班爽領百萬薪 遛狗被抓包詐騙？ 14:082020/01/16 時事 誰最適合發展網路投保 壽險、產險決戰2020 15:322020/01/17 財經 Check Point網路安全報告：企業對網路攻擊毫無抵抗力 11:232020/01/20 財經 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 陸慌了！買不到晶片技術 驚揭川普追殺內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》抱股過年？台股今封關 專家曝2大變數 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。