由360企業安全和獵網平台近日共同發布《網路詐騙趨勢研究報告》顯示，2019年獵網平台共收到有效詐騙舉報1萬5505例，舉報者被騙總金額達3.8億元（人民幣，下同），換算人均損失為2萬4549元，較2018年人均損失略有增長。

據《證券時報》引述報告數據，2014年至2019年，大陸網路詐騙人均損失呈逐年增長趨勢，2019年創下近6年新高。而在2019年10大網路詐騙舉報類型中，金融詐騙以21.4％舉報占比遙遙領先，成為第一大詐騙類型。

(旺報 )