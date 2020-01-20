勞動部從1月3日起執行「春安勞檢」，今天北區由勞動部政務次長劉士豪帶隊勞檢國道客運業。（林良齊攝）

國道客運司機單月加班竟達90小時！勞動部從1月3日起執行「春安勞檢」，今天北區由勞動部政務次長劉士豪帶隊勞檢國道客運業，其中共有3家違反工時過長規定，甚至還有司機單月加班達90小時，遠遠超過勞基法規定的單月46小時上限。

勞動部春安檢查針對，大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗等高風險工作場所及涉及公眾安全或業務異常忙碌的交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等事業單位，至少實施勞動檢查3300家次。勞動部今天兵分3路，分別由勞動部部長許銘春、勞動部政次劉士豪、勞動部政次林明裕等人執行「春安聯合導勞動檢查」。

劉士豪表示，春安期間針對重點行業實施勞檢，其中針對國道客運業勞檢，除了確保司機的勞動權益外，也確保旅客可以獲得優質的服務，今天針對板橋轉運站7家國道客運勞檢。其中職業安全部分共違反8項，包括未依異常工作負荷促發疾病預防計畫執行及職安人員未接受在職訓練；勞動條件則違反6項，違反樣態以工時過長及七休一等最多。

劉士豪說，其中違反職業安全衛部部分，有7項通知限期改善、1項罰鍰；而違反勞動條件部分，每項則可處2萬元至100萬元罰鍰。

(中時 )