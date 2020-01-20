交通部次長祁文中。（民航局提供）

民航局今日舉行73週年局慶，並表揚128名航空業績優人員。民航局長林國顯會中宣示，澎湖七美等4處航空站，今年起將陸續邀請國內外知名建築師設計，打造成當地觀光門戶。

去年，國內各處機場旅客進出量達7200萬人次，世界飛安高峰會也首度來台舉行，民航局更完成帛琉、越南、印尼及諾魯等國家通航協定的簽署或修訂；在台營運的航空公司計有96家，交織出326條綿密的國際航網，可連結全球150個城市。

交通部次長祁文中致詞表示，交通部已發表2020運輸政策白皮書，以安全、效率、品質及綠色四大主軸，籌劃未來10年運輸策略與方案。

針對前瞻機場建設，民航局長林國顯表示，台中機場是華信等航空公司基地，也是軍用公共機場，今年會做較大的2040方案計畫，未來十年將台中基地擴充到1000萬人次的腹地；高雄航廈已請美國設計師設計，這兩年如果順利就動工，將可協助高雄到1650萬人次運能。

林國顯表示，桃機經過12年努力，終於通過法定程序，把區域徵收計畫送到內政部，唯一關鍵是第三跑道環評須在第一季通過，才有法定依據拿到1314億元土地，民航局要砸1575億元取得1千多公頃土地，北側600多公頃作第三跑道，順利的話今年3月就開始土地徵收，今年編列117億，明年編列756億。在台北機場的噪音防制、時間帶、設施提升等方面，民航局也將努力。

至於離島小機場，林國顯表示，帶頭不能忘記尾巴，七美、望安、綠島、蘭嶼已重做規劃設計，把小機場打造成美學地標，未來嘉義機場也會加入。林國顯說，過去一年發生華航、長榮罷工，還有遠航停飛的危機，有賴全體同仁的努力順利度過。

(中時 )