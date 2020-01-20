網紅陳香菱(Mandi)以精緻臉蛋與H罩杯豪乳聞名，而她有護專背景，因此被封為「H奶李毓芬」、「最性感救護員」，而出過全裸寫真集的她，平時總不吝在社群上分享超尺度辣照，甚至好好運用身材優勢大玩cosplay，曾化身多個性感動漫角色，最近她又出新的角，cos時下正火熱的作品《鬼滅之刃》中的「戀柱」，讓粉絲大噴鼻血，直呼她神還原，甚至更厲害！

在 Instagram 查看這則貼文 猜猜今天是誰 陳香菱（@xiangling_c）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 6 日 上午 1:30 張貼

網紅陳香菱的外型，正是最受歡迎的coser類型，而她也相當喜歡扮裝，陸續扮演過許多角色，都相當受到好評，最近她搭上《週刊少年Jump》推出的風靡全球之作《鬼滅之刃》，繼cos女主角彌豆子萌翻眾人後，再出新角，扮成「戀柱」甘露寺蜜璃，性感尺度再突破。

只見陳香菱戴上粉紅、粉綠同造型假髮，再加上化妝，已經非常貼近角色，然讓人激動的是底下的鬼沙隊制服，陳香菱的H奶直接將胸前兩顆鈕扣撐爆，大開中門露出雪白豪乳，搭配內八癱坐與手放腿間的pose，整個色氣點滿，引人無限遐想，粉絲紛紛激讚「又是完美詮釋。真香」、「我只看到溝」，還有人笑稱這不是戀柱，「我覺得是第十柱 奶柱無誤」。

(中時電子報)