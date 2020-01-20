春節連假及寒假旅遊旺季將屆，交通部觀光局為保障旅遊消費者權益，公告去年6月28日起至今年1月20日間的旅遊業營運狀況，公布29家遭廢止執照、申請解散及自行申請暫停營業的問題旅行社，提醒消費者留意。

觀光局表示，遭廢止旅行業執照的旅行社，包括台北市的美兆、上上國際，新北市的嘉華、凡羽，桃園市的山水龍、景山國際，新竹市的楓葉、雲林縣的錦忠、澎湖縣的海鑫等9家。此外，台北市的協杰國際發生財務困難、營運異常，遭觀光局勒令停業。

申請解散的旅行社共11家，包括台北市的三順、旅拓國際、三上、微笑、復華國際，新北市的地球家國際、悅達，台中市的唯樂、雲林縣的寶龍，以及高雄市的佳龍、統順。台灣國際、宏聯、享豐尚、星錡、環通、千海、五風、星陽國際等8家業者則申請停業。

觀光局提醒消費者，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，簽約前務必詳閱契約條款及行程內容，並宜向旅行社瞭解營業狀況。繳費時應索取代收轉付收據，並確認旅行社已辦妥履約保證保險及出發前投保責任保險。

至於合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告業者名單，可至觀光局行政資訊網（admin.taiwan.net.tw）消保事項專區查詢。而每季旅行團「參考售價」，則可至品保協會網站（www.travel.org.tw）查詢。

為共同防治非洲豬瘟疫情，觀光局再次提醒民眾，返國時切勿攜帶各類肉品入境，以免受罰，同時，為防範流感與嚴重特殊傳染性肺炎等傳染病，亦請旅客赴疫區時自備口罩，以防感染。

(時報資訊)