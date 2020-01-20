日本人手不足的情況愈來愈嚴重，繼便利商店去年開始修正24小時營業模式，今天又傳出日本家庭餐廳龍頭業者決定，旗下所有分店將不再24小時營業。

日本放送協會（NHK）報導，日本家庭餐廳龍頭業者SKYLARK控股公司（SKYLARK HOLDINGS CO.），旗下擁有Jonathan's、Gusto等知名平價餐廳，部分分店持續半個世紀的24小時營業模式，即將畫下句點。

SKYLARK從1972年開始24小時營業，在日本家庭餐廳領域可說是先驅，最多的時候，728間分店有約2成是24小時營業。

不過，相關人士表示，在人手不足的情況下，SKYLARK為確保一定數量的工作人員，改革工作方式成當務之急；另外，因應消費者生活方式也出現變化，所以決定將持續半個世紀的24小時營業畫下句點。

具體來說，日本92間Jonathan's跟62間Gusto等總計155家店，將從這個月起到4月分階段走向非24小時營業。

另外，集團所屬約400家分店，也將打烊時間提前2到3小時，大幅修正營業到深夜的模式。

日本便利商店去年已開始修正24小時營業模式，而家庭餐廳龍頭業者也做出全面走向非24小時營業，將加速日本外食界走向非24小時營業的腳步。

(中央社)