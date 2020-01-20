國泰金(2882)旗下「國泰金融創新實驗室(Cathay Financial Innovation Lab)」從全球400多家新創公司中歷經近70次評審會議後，選出全球9家新創企業，透過國泰金控數位數據暨科技發展中心(數數發中心)接軌，將與集團旗下包括人壽、銀行、產險等子公司協同合作，進行多個創新金融服務的概念性驗證(POC，Proof of Concepts)。經過未來數個月的培訓與概念性驗證，國泰將加速透過實作導入全球創新科技，可望今年中發表驗證成果。

國泰金資深副總經理孫至德表示，「國泰金融創新實驗室」是一個以集團業務需求出發，有規模、有方法地為集團抱注創新能量的模式。此次國泰金選出技術成熟、具備規模潛力的9家新創企業，聚焦金融科技、保險科技、醫療科技、法遵科技、房地產科技、人工智慧等六大領域，將和子公司合作技術實證，解決業務場景痛點，提升營運效能，更快速推動集團數位轉型。

至於是否投資這9家新創公司，孫至德指出，目前主要協助這9家公司導入集團各子公司，先在業務面上的合作，現階段提供場景導入對方技術，看能不能在台灣落實。目前還沒投資計畫，好的技術策略值得投資還是會投資，未來有募資都希望參與。

此次入選「國泰金融創新實驗室」的9家企業為Amenity Analytics(美國)、BehavioSec(美國)、ClearQuote(印度)、ComplyAdvantage(英國)、DataRobot(美國)、HousePriceAI(英國)、Lunit(南韓)、LenddoEFL(新加坡)、Paygilant(以色列)，其中，2012年成立於美國波士頓的DataRobot，提供自動化AI建模專案及模型管理平台，該公司目前累計募資4.3億美元，已是AI獨角獸公司，也被知名創投研究機構CB Insights名列AI100強企業。

此外，美國BehavioSec提供生物辨識安全防護的解決方案，能夠在行動載具上偵測詐欺與盜用行為，保護消費者權益，未來可望應用在國泰各項數位App服務，如國泰世華KOKO數位帳戶、行動銀行等。另一家美國Amenity Analytics，則透過AI技術進行金融市場訊息預警監測，藉由自然語意理解(NLU)，針對個別股票新聞、財務報告及投資報告進行分析，讓國泰投資部門建立預警機制及時監控投資部位。

(時報資訊)