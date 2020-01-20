美股漲不停，台股直指12150點！今天是金豬年台股最後一個交易日，美股不吝給台股過好年，上週五美股道瓊工業指數等續創歷史新高，讓上週遭逢農曆年前獲利了結賣壓，指數在12000點附近浮沈的台股再度奮起，今天台股指數以小紅開出，儘管台積電(2330)及大立光(3008)雙王股價在平盤附近游走，但玉晶光(3406)等熱門股，以及財報績優電子股如：順達科(3211)及信邦(3023)等盤中股價轉強，被動元件的國巨(2327)續強，加上中小型個股如：恆大(1325)、頂晶科(3562)、康那香(9919)、寬魚國際(6101)及南六(6504)盤中股價強攻漲停板，帶動台股指數開高走高。

台股盤中指數一度站上12150點，截至11點35分為止，加權股價指數為12133.41點，上漲43.12點，成交量699.34億元；OTC指數為150.51點，上漲0.64點，成交量184.62億元。

今日上市各類股以電機類股表現最佳，上漲1.59%，其次是汽車類股及光電類股，分別上漲1.1%及0.6%，表現較差者為玻璃類股、百貨類股及食品類股，玻璃類股下跌0.38%、百貨類股下跌0.3%、食品類股下跌0.12%；上櫃部分，表現最佳為電腦週邊類股，上漲1.22%，表現最差為鋼鐵類股，下跌0.85%。

就技術面來看，上週台股是總統大選後第一週交易，在不確定因素及美股續創高帶動下，加權股價指數緩步走高，上週五加權股價指數以12090.29點作收，累計一週上漲65.64點，漲幅為0.55%，週K線連6週收紅。成交值為7256.04億元，較前一週小增，櫃檯指數收盤為149.87點，累計一週上漲3.18點，漲幅為2.17%，週K線收紅，成交值為1831.94億元，較前一週小減；今天為農曆年前封關交易日，台股跟隨創高美股腳步，今天指數開小紅走高，盤中指數站上12150點；上周台股因農曆年前長假將至，買盤趨於觀望，加上台積電法說會後股價利多不漲反跌，拖累上週五早盤指數一度突破12100點及5日線的台股攻高無力，不過美股指數屢創新高，台股指數維持於短期均線上下狹幅震盪整理格局，並在今天順利站回12100點之上，由於台股中長期均線多頭排列趨勢不變，月線為指數強力支撐，因此雖然今天是豬年封關日，成交量不易放大，且高檔又有1月3日台股創波段高點12197點後爆大量1937億元收黑K壓力，但在技術面偏多，以及外資籌碼穩定站於多方下，台股指數有機會在農曆年後持續創高。

分析師表示，選舉結束後，台股回歸基本面，由於農曆年前賣壓出籠，指數拉回反而可能有利於農曆過年後紅包行情，在政策偏多及資金充沛下，若美股持續強勢、美伊地緣政治問題緩和，或可使台股行情持續到2月或第1季。

在選股方面，目前電子股表現最強勢，電子類股及個股輪動仍將持續，也排擠到其他類股的表現，優先投資電子股，近期CES展聚焦5G、AI、自動駕駛、智慧家庭、智慧醫療等五大主題，其中重頭戲莫過於5G今年進入商轉、CES成為各大汽車廠競逐的舞台，且自動駕駛、電動車與車聯網等相關技術獲得市場肯定，5G+AI+雲端受惠股、電動車相關受惠股、晶圓代工及晶圓材料預期仍將是盤面熱門個股，尤其是半導體與零組件熱門族群，可以注意法人動向，追隨投信外資籌碼，例如：外資又有轉回蘋果概念股的趨勢，此外記憶體一直是法人加碼重點，漲價題材有待點火。

在金融股部分，金控相關個股率先繳出獲利報告，可預見今年股息殖利率仍高，因銀行股比較沒有匯兌損失干擾，可以納入考慮。

眼球經濟產業長線大成長趨勢逐漸獲市場青睞，目前三大法人持股偏低(幾乎沒有持股)且因籌碼乾淨，大學光(3218)、奈米醫、明達醫、金可-KY(8406)等逢拉回可擇點進場。

(時報資訊)