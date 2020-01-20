交通局今日舉辦「2020台灣燈會在台中」交通攻略記者會，由交通局長葉昭甫（中）說明燈會交通接駁資訊。（陳世宗攝）

2020台灣燈會副展區文心森林公園於去年12月21日登場，主展區后里花博園區將於2月8日亮相！市府交通局長葉昭甫20日教大家逛燈會小撇步，「雙鐵到后里‧公車去文心！」到主展區搭高鐵、台鐵超方便，還有8條接駁車路線直達；到副展區搭公車最便利，讓大家輕鬆逛燈會玩好玩滿。

交通局今日舉辦「2020台灣燈會在台中」交通攻略記者會，由交通局長葉昭甫說明燈會交通接駁資訊。葉昭甫說，后里花博園區主展區交通接駁，外縣市民眾可選擇搭乘高鐵；建議台中以北民眾在高鐵苗栗站下車轉乘台鐵(豐富站)前往后里站車程約35分鐘；台中以南民眾可至高鐵台中站下車，轉乘台鐵(新烏日站)至后里站，車程約40分鐘。

葉昭甫指出，主展區規畫3處燈會專用停車場，包含神岡、麗寶樂園及甲保廠停車場；市區規劃秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5處，共1萬1136個汽車停車格。另考量燈會活動夜間辨識，各停車場出入口皆設置LED發光牌面增加識別度。

「停車場旁就是接駁站」，民眾停車後可直接轉乘接駁車至展區，配合燈區配置，交通局規劃南、北兩處轉運站共8條接駁車路線。后里火車站旁是北轉運站，鄰近后里森林園區，從市區接駁過去的民眾都會至北轉運站，包括秋紅谷、太原停車場、大里運動公園、沙鹿火車站及北水湳停車場等5條接駁路線。

葉昭甫說，南轉運站則在后里馬場園區旁邊，從神岡、麗寶樂園及甲保廠停車場等3條接駁路線過去的接駁車，都會到南轉運站；交通局也在南轉運站旁規劃8000格機車停車場，方便騎乘機車的朋友停放。

針對文心森林公園副展區交通規劃，文心森林公園鄰近台鐵大慶站，民眾可搭乘火車於大慶火車站下車，從建國北路出口搭乘800路公車約15分鐘抵達；如搭乘高鐵，請在台中站下車，於車站一樓6號出口處步行至公車17號月台，搭乘800路公車約25分鐘抵達。

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(中時 )