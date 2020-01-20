環保署今天下午將召開環評大會，審議台中火力發電廠新建燃氣機組計畫，上午台灣健康空氣行動聯盟召開記者會，痛批中火保證在空品亮橘燈時不運轉的作為，質疑是持續用燃煤來殺人。

中火預計新增2部容量各約130萬瓩的燃氣機組，分別在2024、2025年運轉，至於現役4部舊的燃煤機組將轉為備用不除役。台電也承諾未來舊的燃煤機組秋冬時不運轉、空品亮橘燈時不運轉，春夏季僅備轉容量低於8％時才啟動。

但台灣健康空氣行動聯盟的葉光芃醫師擔憂，以現行台灣的空品指標準來看，空品亮橘燈時不運轉的條件太寬鬆，在AQI100以下分別是51～100的普通級黃色指標以及0～50的良好級綠色指標，依照環保署官網的說法皆對健康影響有限，但無論是國內外最新的醫學研究皆指出，AQI100以下，不管是在51～100或0～50級距，都可能對健康造成重大危害，與環保署的認知差距甚大。

葉光芃認為，現行環保署的AQI標準恐會誤導國人與參與審議的環評委員，呼籲台電應將空品亮橘燈時不運轉的承諾改為空品亮黃燈時不運轉，甚至當空品亮綠燈時也實施有條件的運轉，應訂出更嚴格的運轉標準來改善空氣品質。

葉光芃強調，台灣的空氣品質分級與國際標準相比寬鬆太多，至今仍停留在美國22年前的標準，以PM2.5數值來說，世界衛生組織認為10微克／立方米以下為良好等級，美國則是12微克／立方米，但台灣卻是將良好等級定義為15微克／立方米以下。

根據研究，多個先進國家也指出就算PM2.5在12微克／立方米以下，也會對人體造成嚴重危害，以德國8千萬人口來說，PM2.5平均11.6遠低於台灣，但每年仍有近6萬人的死因與空汙有關，

葉光芃表示，這次大選民進黨在雲林以南大獲全勝，但諷刺的是中南部地區卻是空氣品質最差的地方，呼籲環保署這次在環評大會中能審慎評估中火的新增燃氣機組案，不僅現行的空氣品質標準應改進，當今政府對高耗能產業的政策更該全面檢討，否則就是對不起中南部力挺民進黨的鄉親。

(中時 )