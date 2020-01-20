◎吳德榮：明至初一穩定好天氣

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，明天白天至除夕台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼，中南部晨間易起霧，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率；適合從事年節前的「大掃除」的工作。

◎藍6縣市長主張檢討九二共識 侯不表態

國民黨2020敗選後力求改革，目前有6位黨籍縣市首長主張檢討兩岸路線及九二共識，尚未表態的新北市長侯友宜今面對媒體詢問，仍不表態，僅說，他的重要任務是把新北市推向國際化，「只要是全世界友好城市要跟新北交流，侯友宜一定義不容辭。」

◎新型冠狀病毒感染肺炎累計198例 已死亡3例

武漢市衛生健康委員會20日清晨通報，關於新型冠狀病毒感染的肺炎情況，迄2020年1月18日0-24時，治癒出院5例，新增病例59例，死亡1例；1月19日0-22時，治癒出院1例，新增病例77例。截至1月19日22時，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡3例。

◎電信詐騙猖獗 近8年判5年以上僅24人

台灣「假檢警」電信詐騙猖獗，甚至輸出海外趴趴走，四處行騙，成為檢警偵查重點。依據法務部統計，近8年共收案16萬2926件，起訴11萬多人，沒收犯罪所得逾11億元，有罪人數6萬6000多人，但極大部分是人頭帳戶、車手，近八成是6個月以下徒刑、拘役的輕刑，5年以上徒刑者迄今僅有24人，統計顯示電信詐騙案件平均刑度仍是偏低，難怪電信詐騙案件抓不勝抓。

(中時電子報)