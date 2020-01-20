各基金平台為配合及因應集保與總代理人春節假期，買賣國內外基金的有些變動，若想要在基金平台買基金，單筆交易都到22日上午11點前。 先鋒投顧表示，一、單筆申購交易(含日日扣及小資HAPPY扣)：1月22日 下單截止時間提早至當日 11:00前，若於當日 11:00 後下單則屬 1/30 之交易，申購款項如下:1、採扣款方式: 投資人請於 1/22當日 12:00 前確認扣款帳戶足額供集保扣款。2、採匯款方式: 投資人請於 1/22當日 11:30 前將申購款匯達集保指定虛擬帳戶，並提供以投資人本人姓名之匯款憑證。 至於定期定額的部份，先鋒投顧說，1、投資人欲變更1/26、1/28之定期定額扣款資料，必須在春節前二營業日，即1/21 13:30前，辦理變更完畢。2、農曆春節期間1/26、1/28之定期定額申購扣款資料，將於春節後第一營業日1/30進行客戶帳戶扣款。若是轉換、買回及轉申購交易：下單截止時間提早至 1/22 當日 11:00 ，若於當日 11:00 後下單則屬 1/30 之交易。

鉅亨買基金表示，該基金平台基金交易時間：1 月 22 日（三）當日交易提早於上午11:00截止，逾時則遞延至1 月 30 日（四）執行交易及扣款。若1月26日之交易變更，需提前至1月21日下午2點前完成，若是下午2點之後才完成設定則會在2月26日生效。

基金平台表示，從1月23日至1月29日都是非交易日，所有交易都遞延至1月30日執行交易及扣款。

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