交通部觀光局今（20）日公布最新9家遭到廢止旅行業執照之旅行業者，包含上上國際、凡羽、景山國際等。另有一家遭到勒令停業、11家申請解散。觀光局提醒，民眾參團旅遊應選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約，並應確認洽辦者是旅行業相關從業人員。

觀光局表示，寒假旅遊旺季將屆，為保障旅遊消費者權益，依據「發展觀光條例」第43條，公告2019年6月28日至2020年1月20日期間之旅行業營運狀況。

首先，遭到廢止旅行業執照者有9家：(一) 嘉華(新北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)(二) 美兆(臺北市，暫停營業逾6個月，且未依規定向本局報備)(三) 凡羽(新北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)(四) 上上國際(臺北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)(五) 山水龍(桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)(六) 楓葉(新竹市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)(七) 景山國際(桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)(八) 錦忠(雲林縣，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)(九) 海鑫(澎湖縣，經經濟部廢止公司登記)

其次，遭到勒令停業者，有一家：協杰國際(臺北市，發生財務困難，營運異常，顯有損害旅遊消費者權益)。

第三，申請解散者有11家：三順(臺北市)、旅拓國際(臺北市)、三上(臺北市) 、微笑(臺北市)、復華國際(臺北市)、地球家國際(新北市)、悅達(新北市) 、唯樂(臺中市)、寶龍(雲林縣)、佳龍(高雄市) 、統順(高雄市)。

觀光局說，該旅行業名單公告於觀光局觀光行政資訊網，同時提醒旅遊消費者，參加旅行社舉辦之旅遊活動、購買國際機票及出國旅遊，應注意選擇領有旅行業執照之合法旅行社簽訂旅遊契約，並應確認洽辦者係旅行業相關從業人員。

另外，觀光局提醒，合法旅行社、旅行社從業人員、合格領隊及導遊人員、參團旅遊應注意事項暨上述公告之業者名單可至觀光局行政資訊網「消保事項專區」查詢。

另每季旅行團「參考售價」請至品保協會網站查詢。觀光局說，若選購低於參考售價之產品，建議多查詢比較了解其旅遊產品內容，確認團費「包含」及「不包含」之項目，是否有「自費行程」，以及後續一旦解約之「退費標準(例如：包機或促銷行程、廉價航空之票務資訊及退費規定等)」。

(工商 )