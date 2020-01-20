春節期間學生校外活動頻繁，教育部發函各級單位及學校「109年春節期間加強校安具體作法」，要求於春節期間線上回報校園安全狀況；如發生校安意外時，應確依教育部校安通報作業規定辦理。

教育部表示，春節期間特別加強校安防護網絡，除校安中心持續24小時值勤，也要求學校確實掌握學生的安全狀況。另針對學生參加兩天(含)以上戶外活動（如：登山、健行、畢旅、露營等），各校務必於校安中心網頁登錄，以了解學生活動狀況及妥善處理危安突發事件。

為維護學生校外安全與預防犯罪，教育部已建置中央、地方及學校三級校安平台，確保縱向通報及橫向協助處理機制，並要求如遇緊急突發狀況時，應主動立即回報校安中心，並於網頁實施線上填報，俾利事件協處。

教育部同時呼籲家長共同關心學生假期生活作息，留意子女生活起居，鼓勵同學從事正當休閒活動，勿沈迷網路遊戲，家長尤須注意孩子的校外生活，勿受同儕及校外人士引誘慫恿而有偏差行為，因而觸法。

春節期間，若有需要緊急協助或服務事項，可撥打校安中心24小時服務專線電話：（02）3343-7855、3343-7856，教育部將竭誠為家長及學生服務。

(中時 )