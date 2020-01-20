國民黨代理主席林德榮即將在中常會宣布逾六十歲全面退出中常委，對此即將在二月一日就任的國民黨不分區立委葉毓蘭指出，青年力量的加入是國民黨改革必須走的路，但完完全全以六十歲為分界點，要求六十歲以上完全退出，本身就是歧視，她個人認為黨因該擴大參與，組織再造不應陷入淺碟式思考，千萬不要非黑即白。

葉毓蘭20日上午受即將卸任的立委沈智慧之邀到台中北屯區北新國小勘察，面對媒體詢問，做出回應。

葉毓蘭說，不同的世代，對於整個國家社會，他們都有不同的體驗，它們代表不同的不同的族群，在國民黨這麼大的一個團體裡面，本來就應該要讓多元意見都能夠進入，過去可能過於僵化的組織，是讓很多年輕人沒有辦法積極參與的，不能夠為了要爭取年輕的，就完全斷絕了所有資深的、長期以來對於國家社會觀關注的人，可以參與黨政革新的一個管道。

她還是建議黨中央可以適度修改，但是不應該說就是完全就是六十歲以上都不行。

而面對媒體詢問她對就是兩岸論述之爭有什麼看法？葉毓蘭則表示，長年以來，我一直都是在警察大學教書，關注焦點在警消、移民、海巡以及矯正等領域，其實，她們這個執法族群對於統獨，並不是她關心的範疇，因為她認為執法是只論是非，只論黑白不問顏色的，也就是法律怎麼訂的，就應該怎麼執行的，所以統獨問題來問她其實也並不是很合適。

她也認為現在台灣在經過一個陣痛期，她很高興，看到台灣即使在樣一個很激烈的選舉過程，雖然結果有很多人失望，但是整個社會是很平和的，她覺得這就是台灣最值得驕傲的地方，也是我們民主政治不至於因為一次選舉的勝負就就會崩潰的原因。

(中時 )