柯媽表示，柯文哲團隊絕對對台灣好，認真、打拚、不會貪汙，這樣就最好啦。（陳育賢攝）

柯媽也對於民眾黨此次的表現是認為相當不錯，也很感謝大家一起打拚，就是要感謝再感謝。（陳育賢攝）

蔡碧如表示，這個可能大家誤會了，那天的說明會對她來講是有用的，而那天她也不知道會來那麼多的媒體，大概有部分助理誤解了。（陳育賢攝）

民眾黨20日上午在準不分區立委蔡碧如的率隊並於柯媽陪同下，至新竹都城隍廟前廣場發放千顆艾草、菜包答謝選民。（陳育賢攝）

民眾黨20日上午在準不分區立委蔡碧如的率隊並於柯媽陪同下，至新竹都城隍廟前廣場發放千顆艾草、菜包答謝選民。（陳育賢攝）

民眾黨員今天上午在柯媽（中）的陪同下，到新竹都城隍廟向城隍爺參香答謝。（陳育賢攝）

2020大選政黨票在新竹市拿下近4萬票的台灣民眾黨，由於有黨主席柯文哲家鄉的吸票效應，成為全國政黨得票率最高的縣市，民眾黨因而於20日上午在準不分區立委蔡壁如的率隊並於柯媽陪同下，至新竹都城隍廟參香感謝庇佑，同時也在廟前廣場發放千顆艾草、菜包答謝選民。

民眾黨此次在新竹市獲得15.3％、3萬9822票，新竹縣也拿下4萬3726，得票率都一舉超越過去的第3大黨時代力量，此結果也被認為是黨主席柯文哲家鄉效應，包括柯文哲與蔡壁如都先後發言透露下屆很有可能在被視為民眾黨「大票倉」的新竹市推出市長人選。

為了答謝柯文哲家鄉都城隍爺的庇佑，蔡壁如今天也率學姐黃瀞瑩、前台北市政府觀傳局長陳思宇等多位黨內同志到新竹都城隍廟，並在柯媽的陪同下向城隍爺參香祈福、感謝，12點並發送1000顆艾草包與菜包答謝選民。

蔡壁如表示，當初是因台灣民眾黨在Youtube「民眾之聲」開播，當時有超過1000人同時上線收看，加上民眾黨在新竹市開出最高政黨票，所以回到到新竹都城煌廟發送包子謝票。

而媒體則詢問蔡碧如對於外界指其到立法院像在作秀，蔡壁如表示，這個可能大家誤會了，那天的說明會對她來講是有用的，而那天她也不知道會來那麼多的媒體，大概有部分助理誤解了。

柯媽則表示，新竹人很多人疼惜柯文哲，這次非常感謝大家，政黨票表現的很不錯，因此她也一直跟城隍爺說謝謝，而投票當天跟神明許願，柯媽今天也表示，當天就是跟神明拜託讓柯文哲團隊多一點人當選，多一點人來幫忙，柯文哲團隊絕對對台灣好，認真、打拚、不會貪汙，這樣就最好啦，就是這樣跟神明說啊，要走正途。

柯媽也對於民眾黨此次的表現是認為相當不錯，也很感謝大家一起打拚，就是要感謝再感謝。而對於柯P有無可能在4年後參選總統，柯媽則表示，那講太遠了啦，柯文哲現在就是要認真拚台北市政，做好了讓大家來稱讚，才有用啊。

(中時 )