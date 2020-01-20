台股上周持續多頭行情，指數小漲0.55％，外資雖然連續賣超第3周，但幅度已經大幅縮小。根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場累計賣超7.62億元。統計今年年初至1月17日止，外資總買進金額為4,334.88億元，總賣出金額為4,462.96億元，累計賣超為128.08億元。外資總持有股票市值為15兆7,391.36億元新台幣，占全體上市股票市值的42.99％，較1月10日的15兆7,475.53億元新台幣，減少84.17億元。

在個股部分，鴻海(2317)上周外資加持開低走高，外資累計一周買超55,682張，居上市公司第一，其次是友達(2409)，買超35,918張，旺宏(2337)買超32,076張排第三。

賣超方面，中石化(1314)賣超119,382張居第一，台積電(2330)賣超50,134張排第二，而剛剛完成第一次海外無擔保可轉換公司債訂價的群創(3481)，賣超42,409排第三大。

(時報資訊)