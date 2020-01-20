交通部次長祁文中與民航局長林國顯今（20）日頒獎表揚128位績優與資深民航從業人員。林國顯會中宣示，澎湖七美、望安與台東綠島、蘭嶼等機場等4處航空站，今年起將陸續邀請國內外知名建築師設計，希望打造成當地觀光門戶。

祁文中說，台灣各處機場去年旅客進出量突破7千萬人次，達到7千2百萬人次，世界飛安高峰會去年也首度來台舉行，祁文中特別感謝民航局同仁的努力，讓世界各國瞭解台灣在精進飛航安全上的專業水準與努力。

祁文中也指出，交通部已經發表了2020運輸政策白皮書，以安全、效率、品質與綠色等四大施政主軸，籌劃未來10年運輸策略與方案，期許民航局持續做好飛航服務與飛安監理，引領、協助台灣產業開創新局。

林國顯則指出，去年民航局完成了帛琉、越南、印尼及諾魯等國家通航協定的簽署或修訂，去年冬季班表，共有12家航空公司新闢或復飛15條航線，至去年底，在台營運的航空公司已有96家，交織出326條國際航網，連接全球150個城市。

在硬體設施上，林國顯表示，去年民航局完成了「台中機場過夜機坪」與「高雄機場跑道」整建，桃園機場新塔臺也在去年底啟用，台中機場新航廈整建工程則於去年底動工，各處機場的旅客服務品質都在逐步提升，民航局也會繼續努力營造更優質的民軟硬體航環境，健全我國的空運市場。

林國顯表示，澎湖七美、望安與台東綠島、蘭嶼等機場，今年將開始規劃、設計，將落實交通部「設計美學導入公共建設」的理念，邀請國內或國際知名的建築師，結合在地特色，打造新航廈，順利的話，希望明年可以發包、動工，讓新航廈成為地方觀光的門戶。另外，嘉義等後續需要整建的航站，未來也會納入這些理念與精神。

今天祁文中與林國顯也頒獎表揚了128位績優與資深民航從業人員，包括民航局、航警局同仁，與華航、長榮、遠航、立榮、華信、虎航、漢翔等各家航空公司、維修與地勤業從業人員獲獎。

(工商 )