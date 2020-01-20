「要增肌減脂！」是很多人新年立定的第一目標，但隨著時間一天一天的過去，一開始的熱情會減弱，瘦下來的原因變成「把錢拿去繳給健康房所以沒錢吃飯餓瘦」，為什麼「上健身房」的目標這麼容易被打破？

紐約州立大學研究健康的學者克拉克（William Clark）分析，他自己失敗的原因就在於「寒冷冬日要早起運動非常困難」，天色還很昏暗，外面溫度低、被窩又那麼溫暖，「動機」很容易基於情感因素而放棄，「和這個世界沒有永遠笑也沒有永遠哭的人一樣」他說。

情感是生理反應而產生的「化學物質」，克拉克表示，依循情感因素而去運動，基本上是不會長久的，因為沒有「動機」。想要達成困難的目標，最重要的就是「規律」及「自制」，這也是做任何事想要成功的絕對因素，他也分享一句俗諺「任何事只要21天就能養成習慣」，一定要訓練自己、持續忍耐，過了21天變成習慣後就不難了，成功就在眼前。

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(中時電子報)