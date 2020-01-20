隨著大選落幕，進駐各組總統候選人的國安團隊也在昨19號歸建原單位。韓國瑜也特別發文感謝這2個月來陪他全台趴趴走的國安團隊，並放上數張團體合影留念。PO文也吸引許多韓粉開玩笑留言，希望「特勤吳彥祖」能留任繼續陪伴韓市長。

韓國瑜今在臉書發文，PO出4張陪同他南北四處跑歸建的國安團隊合影。並感嘆「人生一期一會，我非常感激遇見一群勤奮盡責的國安團隊來執行維安任務。兩個月聽起來並不久，但這兩個月以來我們日夜相處、同甘共苦，竟讓我錯以為人間已過數十載，默契不言而喻」。

「今日我們正式離別了，這一路走來雖然辛苦，但回想起來盡是一同奮戰的熱血。時時刻刻備勤、永遠專業面對人群，辛苦了！祝福各位未來都事事順心，前途一片光明！」。

而照片中也赫見被稱為「特勤吳彥祖的」保六警官林政宏，許多韓粉看到照片，竟紛紛在韓國瑜臉書留言貼出林政宏的照片，並留言「希望這些特勤帥哥能夠ㄧ路平順啊」、「其實還蠻希望特權吴彥祖直接留下來保護市長」、「被調回去還被點名太紅，要冷凍他，希望只是暫時的」、「韓造勢時就一直在關注他了」、「衷心希望他們不會遭受為難尤其是吳彥祖帥哥」、「其實長得也像劉燁」。

韓粉在韓國瑜臉書留言。(圖/截自 韓國瑜臉書)

(中時電子報)