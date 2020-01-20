武漢肺炎

武漢肺炎病例持續擴散，除了中國大陸兩天增加136新病例外，已有3人死亡，而北京與深圳也相繼出現出現首例。

至於在海外，不僅泰國與日本出現相關病例，如今據韓聯社與路透20日報導，韓國也已證實，出現了首宗病例，患者為35歲的大陸女性。韓國疾病管理本部20日說，19日從中國大陸武漢經仁川國際機場入境的一名大陸女性被確診感染「武漢肺炎」新型冠狀病毒。

她在仁川機場大廳被發現有高燒等症狀，而被隔離並接受檢查，目前轉入官方指定的醫療機構接受治療。

(中時電子報)