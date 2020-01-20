許多行業都需要進行功能安全認證，但認證通常是一個耗時且昂貴的過程。認證還需要對特定開發工具的使用進行廣泛的論證，除非工具本身已經通過權威功能安全專業機構的認證，比如位於德國慕尼克的TUV SUD認證機構。

Microchip近日宣佈其MPLAB XC編譯器已獲TUV SUD功能安全認證，將大大簡化Microchip旗下PIC、AVR和SAM微處理器（MCUs）或dsPIC數位訊號控制器（DSCs）的功能安全認證過程。為進一步簡化測試和診斷流程，Microchip還推出了MPLAB程式碼覆蓋率許可證，新工具能以對應用程式影響最小的方式確定軟體中已執行或尚未執行的部分。

經TUVSUD認證的MPLAB XC功能編譯器可滿足ISO 26262汽車安全標準、IEC 61508工業應用標準、IEC 62304醫療軟體標準和IEC60730自動電氣控制標準中規定的驗證和確認要求。MPLAB XC功能安全編譯器將與MPLAB X整合式開發環境（IDE）和MPLAB編碼器和程式師資格文件一起封裝。這些許可證不收取年費，是市場上成本最低的解決方案。使用具有功能安全許可證的Microchip微處理器可減少應用程式成本並縮短產品上市時間。

使用程式碼覆蓋率工具來確保嵌入式軟體的高測試覆蓋率，通常需要大量硬體修改、昂貴的軟體以及為獲取相關資訊而篩選大型資料檔案的繁重工作。MPLAB程式碼覆蓋率產品避免了這種情況，對測試時間的影響不到1％。工具借助一種已獲得專利的流程，可以一次性對程式碼進行測試，無需將程式碼分解成多個區塊，既節省了時間，又無需篩選大型資料檔案。由於經過認證的應用程式通常需要程式碼測試資料，因此新的許可證能夠進一步為認證過程提供支援。

Microchip開發系統資深總監Rodger Richey表示，當今許多微處理器產品的功能安全工具可能相當昂貴。Microchip推出的功能安全產品的價格是一些競爭性解決方案的三分之一，並提供無與倫比的全球技術支援，有助於加快產品上市時間，進一步簡化開發週期。

具有功能安全設計需求的設備與經TUV SUD認證的MPLAB XC編譯器以及MPLAB程式碼覆蓋率工具相組合，能夠簡化汽車、消費電子、航空航太、醫療和工業應用的功能安全認證。

除了提供開發工具以更便捷、更經濟地符合功能安全標準外，Microchip還提供許多功能安全就緒的PIC、AVR、dsPIC和SAM微處理器。對於所有功能安全就緒的微處理器，Microchip提供達到ISO 26262至ASIL-B安全級別的故障模式影響與診斷分析（FMEDA）報告和安全手冊，部分產品達到ASIL-D安全級別。

Microchip 8位元和16位元微處理器業務部門資深副總裁Steve Drehobl表示，作為汽車應用領域的長期供應商，我們理解並積極回應客戶的需求，以協助客戶縮短開發時間，優化安全關鍵產品的成本。 我們將繼續擴大針對安全應用的微處理器產品線，實現功能與價值的完美匹配。

(工商 )