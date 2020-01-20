美國臉書（Facebook）底下的IG（Instagram）手機版，「IGTV」的標示突然消失。美國科技網站「TechCrunch」報導臉書將它「下架」的理由。

臉書發言人表示，大多數的IG使用者，並不會單獨點「IGTV」的圖示，為了簡化頁面，所以我們決定把它刪除。

IG首頁上方的tv標示消失。（圖／翻譯至itmedia.co.jp）

「IGTV」在2018年6月就公開，可以投稿長達1小時的影片，一開始公開時，首頁就有按鈕的選項。現在IG本身也能夠投稿影片，時間最久60秒，抖音則是15秒，年輕人愛用的「Snapchat」則是10秒為主。

專家也分析，IGTV之所以沒有廣受歡迎，原因可能是Instagram創作者不像在 YouTube 或 Facebook Watch 上，能獲得廣告分紅，只有少數網紅或公眾人物，FB及IG才有提供製作費。而且以點閱率來說，IGTV的前20名影音，瀏覽次數均低於20萬次，不像抖音一支影音就幾百萬的瀏覽次數。

在搜尋頁面上還保有「IGTV」的選項。（圖／翻拍自手機）

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(中時電子報)