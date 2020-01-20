，「靠北車站迎財氣」活動發行外型好運祝福籤詩的限定版一日券，並與金山財神廟共同製作招財錢母，祝大家荷包滿滿發大財。（新北捷運公司提供／戴上容新北傳真）

最北端車站紀念潮T（新北捷運提供／戴上容新北傳真）

淡海輕軌是台灣最北端鐵道，沿途目前已有櫻花綻放，是年節絕佳的旅遊景點。淡海輕軌將於大年初一至初五舉辦「靠北車站迎財氣」活動，推出最北車站限定布包與Ｔ恤，民眾購買50元限定版一日券，可兌換金山財神廟限量招財錢母，還可抽豐富輕軌商品獎項。

鼠年北方財運旺，淡海輕軌將「最北車站」與財位結合，春節推出「靠北車站迎財氣活動」。新北捷運公司董事長陳建宇表示，淡海輕軌崁頂站是全台最北車站，捷運公司除提供證明紀念章供遊客紀念以外，「靠北車站迎財氣」活動發行外型好運祝福籤詩的限定版一日券，並與金山財神廟共同製作招財錢母，祝大家荷包滿滿發大財，此外，大年初一現場販售最北車站限定T恤以及布包等商品。

陳建宇補充，輕軌淡金鄧公站外的滬尾櫻花大道，與天元宮後山的櫻花已開始綻放，春節限量發行的50元輕軌限定版一日券，可於當日不限次數搭乘輕軌，讓民眾輕鬆賞花、品美食，初一到初五上午10時至下午5時的活動時間內來到崁頂站，可憑一日券兌換金山財神廟過爐加持的限定錢母參加抽獎。

新北捷運公司表示，輕軌載運人次今年突破4百萬，為因應春節期間大量人潮，初一至初五淡海輕軌調整成假日班表運行，並於上午9時至下午17時許尖峰時段加發列車，平均班距為6至9分鐘。

(中時 )