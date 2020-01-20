日前深夜在台中市北屯區環中東路與東山路口，上演一場男女當街大演活春宮激情戲碼，被PO上臉書社團引起全台轟動，男主角上午在警方傳喚下到案。據了解，男主角老婆也是該臉書社團成員，看到老公街頭奮戰影片後幾乎氣瘋。根據男主角表示，女主角是酒店妹，因為喝完酒帶出場後找不到賓館，在衝動下只好當街提槍上陣，未料會引起軒然大波。

警方上午傳喚男主角到案後，男子的老婆也一同陪同到警局，但不願進入而在車上等待。男主角坦承自己就是影中人，他原本住在北部，南下與友人到酒店喝完後，框了一個酒店小姐出場。

原本雙方應該要去賓館辦事，但是自己卻對台中的路不熟，找不到賓館，在酒精催化之下，乾脆趁四下無人之際，將車子停在路邊下車磨蹭，在雙方肌膚相親下頓時情欲高漲，開始上演背後式的老漢推車。

由於兩人在路旁下半身磨蹭擺動，最後女子還脫下大衣全裸與男子當街「奮戰」，嬌喘淫聲響徹台中夜空，遠處圍觀民眾紛紛直呼：「太誇張，直接在路上打砲。」

影片過程中，男女主角渾然忘我還移動到到斑馬線上，繼續做愛的動作，接著2人原本一度進入車內，不到一分鐘又走出車外在車尾繼續「啪啪啪」。

警方透漏，男主角對於酒後失態的行徑相當後悔，警方也將依妨害風化罪將男子送辦，後續將繼續傳喚女子到案。

(中時電子報)