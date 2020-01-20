三井不動產集團今日舉行台南的MITSUI OUTLET PARK動工典禮，預定將在2022年完工開幕，這是三井不動產集團在台灣的第三座OUTLET，本案預定規劃分為二階段開發，第一階段將規劃約有160店，預定2022年開幕；加上第二階段預定2025年開幕之後可望達到約220店，成為台南都市圈最大OUTLET PARK。

三井不動產集團目前其他在台的商業設施開發首案MITSUI OUTLET PARK林口自2016年初開業以來業績持續表現亮眼，並且即將迎接開幕滿四周年。而於2018年12月12日開幕的MITSUI OUTLET PARK台中港亦在第一年即拿下漂亮的成績單，二設施皆創下超越目標的好成果。

三井台南OUTLET案地理位置位於南部重要都會中心台南，緊臨高鐵「台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」，距離台南市中心約16公里，由高雄市中心出發約41公里左右，以及東西向快速道路關廟線大潭交流道附近等，擁有絕佳之交通便捷優勢。

三井不動產集團指出，南部都市圈擁有將近640萬人口居住的生活圈，從本案出發距離約一小時車程範圍內所能觸及的人口數就佔了約有600萬的居住人口。台南市一直以來即因保留有許多具歷史價值的古蹟建築及文化產物、在地美食等，每年皆可吸引約2,000萬人次的國內外觀光客到訪。而緊臨的高鐵「台南站」每年亦有高達約800萬人次左右的旅客進出。除了便捷的交通優勢之外，本案更臨近甫於2019年底啟用的「沙崙智慧綠能科學城」，包含有台灣智駕測試實驗室、會展中心、台糖智慧綠能循環住宅等計劃，加上其他周邊學術單位等，未來本案完成之後，整個環繞高鐵「台南站」周邊將形成南部地區非常重要集「產、官、學」資源於一處的智慧綠能暨商業城市，對於帶動南台灣的觀光與經濟的發展值得期待。

(時報資訊)