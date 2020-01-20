桃園市平鎮區一名陳姓老榮民，19日下午外出散步卻不慎迷路，一路走了5個多小時，才在16公里外的觀音工業區附近，被巡邏員警發現，員警查詢身分後得知老翁已高齡92歲，對於他能走這麼遠表示相當訝異，老翁最後也在員警的護送下平安返家。

大園警分局觀音分駐所警員許勝東、林亭翰於19日晚間，巡邏行經成功路二段與桃科十二路路口時，發現一名老翁衣衫單薄獨自行走於內側車道上，由於該處鄰近工業區，常有大型車輛出入，員警擔心發生意外，立即上前將老翁帶到路旁關懷詢問。

但老翁因行走太久體力透支，加上當時天氣寒冷，老翁身體不停顫抖，連話都說不清楚，員警便先將他帶返所並提供飲食讓他享用，老翁經休息後也逐漸恢復精神。

老翁表示，自己獨居在平鎮區，平時都會出門散步運動，但當天下午出門後，不知為何走錯了路，加上天色越來越暗，就一路走到了觀音地區。員警聽聞後不禁讚歎老翁的體力，老翁則略顯開心地拿出他的榮民證，表示自己年輕時跟著國軍來台，經常行軍因此練就了好腿力。

最後員警將老翁平安護送返家，並通知里長到場關懷，老翁對員警的熱心協助表示相當感謝。

(中時 )