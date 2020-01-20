刑事警察局中部打擊犯罪中心第四隊破獲詐騙集團車手集團，查扣現金、金融卡等證物。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

▲刑事警察局中部打擊犯罪中心第四隊破獲詐騙集團車手集團，發現詐騙集團開出月薪4萬徵才廣告，吸引中高齡二度就業，淪為車手。（中部打擊犯罪中心提供／黃國峰台中傳真）

詐騙集團車手老年化！女性化！刑事警察局中部打擊犯罪中心第四隊，20日公布破獲詐騙集團車手團，逮補鄭姓女子等14名車手吃驚的是14名中，竟有10人50歲以上、且有9名是女性，警詢後全案依違反詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移請台灣士林地檢署偵辦，以1至3萬元交保。

刑事局中打中心破獲白髮大媽車手集團。(黃國峰翻攝)

中打四隊指出，108年11月與165反詐騙平台合作，分析某個帳戶疑是遭詐騙集團所利用，且有車手在北部提領贓款，全案報請士林地檢署檢察官林伯文指揮後，協請台北市、新北市等地警局會同，陸續在去年11月20日至今年1月9日為止，陸續在北市、新北市逮補2名收簿手、提領車手7名及5名收水車手，初步清查有21名被害人，詐騙金額高達上百萬元。

中打四隊長許中彥指出，14名車手年齡層分佈在24歲至65歲之間，且50歲以上有10個，且有9名是女性，最年輕為24歲僅有1名是女性，最老65歲也是女姓，其中56歲鄭女是收水幹部，該集團以猜猜我是誰、在網路上低賣高價商品但不出貨等方式詐騙被害者金錢。

中打四隊指出，疑是警方對年輕車手查緝力道較高，詐騙集團轉而徵求二度求職者，透過網路及報章刊登求職廣告，以免經驗、高薪、平日只需幫忙領款、通訊軟體回報上工狀況等，就能輕鬆賺錢，招來不少家庭主婦，呼籲民眾面試要有人陪同、工作內容不合常理者要存疑，以免淪為詐騙集團幫手。

(中時 )