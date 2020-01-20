春節關懷弱勢家庭，龍潭警寒冬送愛心。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

春節將至，桃園市龍潭警分局龍潭派出所所長林書興號召所內同仁共同集資，前往轄內各弱勢家庭進行關懷訪視，同時並分別送出紅包及白米、餅乾、泡麵、罐頭等日常生活用品物資，希望在這寒冬之中能為需要幫助的人帶來溫暖度過這個寒冬春節。

其中年近8旬的黃姓老婦因年邁無法工作，無固定經濟來源但仍需獨自撫養一名罹患精神障礙的40歲女兒，生活極為困苦，平時均倚靠左鄰右舍的濟助，警方於訪視時濟助民生物資並贊助慰問金，黃婦心中充滿感動，強忍著淚水哽咽地說不出話，頻頻鞠躬道謝。

在龍潭區內另一位68歲的黃姓老婦，目前家中育有2女，皆罹患精神障礙，無法正常工作，毫無謀生能力，平時都在住家附近四處撿拾物品變賣金錢為主要經濟來源，僅靠資源回收微薄收入維持生計，警方在這次訪視中發現，屋中除了老舊的木板隔間外皆空空蕩蕩的，桌上擺放食物已隔數日，根本無法食用，毫無一般家庭該有的基本布置，警方的慰問及愛心物資在這個寒冷的冬天為她艱困的生活中注入一絲絲的暖流。

(中時 )