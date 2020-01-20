上萬份研究報告，到底哪檔股票或債券值得投資？國泰金控20日公布，經過二個多月海選，從412家全球新創團隊中選出九家，將與國泰金各子公司進行為期五個月的創新金融服務的概念性驗證（POC），其中就包括研究報告的文意偵測、貸款客戶心理測驗、過濾網路詐欺、癌症精準判斷等新技術。

國泰金控資深副總孫至德表示，國泰金成立金融創新實驗室，首次嘗試大規模、有系統與新創業者合作，集團各子公司或部門透過POC過程，去驗證可用的創新技術，推出金融新服務，更敏捷、靈活的調整創新的方向。

國泰金選出九家新創公司，來自美國的Amenity Analytics是用自然語言處理及機器學習，可以從上萬份的分析師報告、新聞、法說會資料中，更精準找出可投資的股票或債券，這部分將與國泰人壽的投資部門合作，為國壽找到更高投報率的標的。

美國的BehavioSec及以色列的Paygilant則是可透過生物辨識或相關技術，偵測網路、手機、app等數位詐騙，如國泰世華銀的網銀、國壽的網路服務都將與這二家公司合作測試。

第四家公司是英國的Houseprice AI則是可以用自動鑑價模式，更迅速整理計算出各不動產的價格，這部分將與國壽的不動產鑑價部門合作；第五家是南韓的Lunit可以用AI醫學影像輔助診幾，提升肺癌與乳癌的判斷精準度，這公司將與國壽審查部門合作。

第六家公司是印度ClearQuote可以針對汽車損傷照片、影片預估車禍的維修費用，提升車險理賠效率，即會與國泰世紀產合作。

第七家公司是新加坡的LenddoEFL則可以透過心理測驗、遊戲，去分析貸款客戶的還款意願，其技術讓借款平台增加200％的業務及減少80％的成本，這部分也會與國泰世華銀行合作。

第八家是英國的ComplyAdvantage則可提供即時合規監測，即符合法規的交易、支付偵測，是國泰金各子公司法遵部門的合作對象。

第九家是美國獨角獸公司DataRobot，2012年立已籌資4.3億美元，提供自動化AI模型管理平台，可進行大數據分析等。

孫至德表示，從今年1月到5月多將進行概念性驗證，希望6月可進行成果發表會，若可行即會導入這些新技術，若不可行也會檢討如何改善相關作業，未來也希望每年都有海選新創及POC的過程，更大規模進行國泰金的數位轉型。

(工商 )