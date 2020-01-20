中美握手言和，法人認為，因為陸股有3利多─中美貿易協商簽署第一協議、中國央行釋放流動性與中國企業營運能力轉佳，因此，支持看好陸股未來走勢農曆年後有機會讓中國股市更上一層樓。

先鋒投顧表示，自2019年10月11日中美貿易停戰以來，採MSCI中國指數從2019年10月11日至2020年1月14日表現不俗，隨著中美簽署第一階段協議，因此對於陸股展望樂觀。

先鋒投顧說，陸股的三利多分別是，一、美國和中國終於在2020年1月15日正式簽署第一階段貿易協議，雖然大家最關注的關稅部分，並沒有完全取消，需等待第二階段協議再討論，但美國已承諾會將去年9月1日對1,200億美元中國商品增收的關稅減半至7.5％，作為交換，中國會在兩年內加大購買美國的商品與服務，金額不得少於2,000億美元。

第二項利多是中國人行的寬鬆政策：降準+降息。央行為了穩定金融體系，於2020年1月1號宣布調降金融機構存款準備率0.5％，預期此次降準約可釋放約8,000億人民幣的資金到金融市場中，同時，中國人行也宣布從2020年1月開始，大陸營運的所有銀行需全面使用新制的貸款市場報價利率(LPR)，以提升政策利率的實際傳導效果。

利多三為陸企獲利效率轉佳，先鋒投顧說，中國企業獲利效率轉佳支持看好陸股未來潛力。中國股市的ROE從2017年後持續轉佳，目前股東權益報酬率約為13.4％，已回升至2018年水準，預期在貿易緩解與中國央行釋放流動性的環境下，有利陸企獲利走升，有分析師預估中國未來12個月每股盈餘成長率為19.8％，股東權益報酬率也有機會繼續提升。

先鋒投資表示，除了陸股三利多之外，加上全球目前投資氣氛樂觀，相比創新高的美股，陸股仍處於相對低檔，具備補漲空間。

(工商 )