中國大陸武漢市陸續爆發肺炎，已經確認是新型的冠狀病毒，跟2003年爆發的SARS是「親戚」，傳染力強、難治療，武漢市健康衛生委員會也公布最新數據，將病例增加為136例，由於疫情快速擴散，也引發有效率人傳人的疑慮。

但根據英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）的計算顯示，武漢肺炎恐已在當地感染1700人左右。

據《BBC》報導，傳染病專家弗格森（Neil Ferguson）教授指出，儘管疫情以武漢為中心，但目前泰國已出現2起病例，日本則有1起，這讓他非常擔心，因為要讓武漢疫情於國外出現3起病例，這代表著當地感染者比官方的數據多出不少。

因應武漢肺炎的疫情，台灣衛福部已於1/15新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病，由於農曆年期間人群往返頻繁，疾管署也針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估，目前國內4名通報「嚴重特殊傳染性肺炎」個案均在檢驗中(目前有3例流感快篩陽性)，年齡介於6至47歲，其中3名入境時由登機檢疫或機場發燒篩檢站發現，另1名由醫院通報，皆無華南海鮮市場活動史及禽鳥接觸史，目前國內並無2019新型冠狀病毒確診個案。亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師表示，冠狀病毒種類相當多，其中包括較為人所知的SARS、MARS，冠狀病毒之所以對人類危害較大，主要是因為這類病毒原本存在於動物之間，但卻「跨物種」的傳染給人類，而人類完全沒有相關免疫力，所以一旦感染就會比較嚴重

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(中時電子報)