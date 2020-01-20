獲得包括MTV歐洲音樂大獎、全美音樂獎、告示牌音樂大獎、首屆Apple Music Awards等獎項認證，最近更成為史上最年輕007系列電影主題曲演唱人的怪物新人「怪奇比莉（Billie Eilish）」，今（20）日宣布將於8月28日首度在小巨蛋開唱，2月6日正式售票。

以首張專輯《當我們睡了怪事發生了》橫掃流行樂壇，年僅17歲的怪奇比莉，絕對是當今全球最受矚目的新生代巨星，獨樹一格的造型，更成為世界各國青少年最新的潮流指標。首張專輯不只寫下多項驚人記錄，更在《第62屆葛萊美獎》獲得6項大獎提名，最強新人之名當之無愧。

受到音樂人哥哥的影響，怪奇比莉從11歲就開始創作。2015年比莉在網路音樂平台上發佈〈Ocean Eyes〉一曲而意外爆紅，之後更在全美獲得破百萬的白金銷量。2019年3月發行首張專輯《當我們睡了怪事發生了》，收錄多首破億單曲，發行後不斷狂刷排行紀錄。曾在訪問中說過自己不喜歡遵守規矩，天生反骨的怪奇比莉以自己的風格征服全世界，她將帶著最新世界巡迴來到亞洲，台灣場訂於8月28日於台北小巨蛋登場，2月6日正式售票，購票詳情請洽Live Nation Taiwan。

怪奇比莉巡演台灣場2月6日正式售票。（圖／Live Nation Taiwan提供）

(中時電子報)