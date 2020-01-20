AAM財富方舟資產管理表示，套房在市場上數量氾濫，租金價格競爭激烈，居住品質良莠不齊。由於都會生活型態改變，透過591租屋平台上資訊顯示，兩房一廳的房型格局幾乎是秒上架秒出租，需求大於供給，預估將是未來租屋市場的新趨勢。

目前租屋市場對象，多為高收入且單身的人口（結婚率下降，單身貴族風氣興盛），以及小家庭（近年來少子化現象，使得一家三口的家庭數逐日攀升）等族群。

AAM財富方舟資產管理分析發現，房東管理出租房及房客的事項其實並不容易，從房客的招租、帶看屋、簽約開始，一直到入住後可能會有的租金催繳問題、房客忘記帶鑰匙、各種修繕需求等等。

比起兩房一廳，隔間套房因為需要增加許多的衛浴設備、隔間牆等硬體，容易有建物載重的風險疑慮。隔間套房常因空間不足而有走道空間狹小，逃生條件不合格的問題，加上隔間套房的空間較小，有些套房沒有良好的採光通風條件。

而對兩房一廳的選擇來說，許多房客認為與套房格局比較來說，有較好的安全條件，除了有額外的客廳空間可以招待客人、讓寢室和客廳分開，也具備採光通風等條件，降低潮濕、壁癌等發生機率。

對於房東來說，將房屋裝潢為兩房一廳格局與相隔成許多間套房來看，由於隔間「兩房一廳」單位數較套房少，通常管理3組房客會比管理5組房客來得輕鬆一些，而且較能降低該屋使用過程發生意外時，需要做賠償的可能性。

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(中時電子報)