立法院今（20）日召開本屆最後一次會議，審查109年度中央政府總預算。親民黨立委李鴻鈞表示，現在的總預算表面上收支平衡，但其實有很多公務預算項目被挪到特別預算項目，也導致國家負債不斷累積增加。

李鴻鈞指出，現行選舉制度，總統與立委綁在一起選，但總統與立委的就職日卻不同。這導致選舉年時立法院都趕在最後才審預算，也和人民的期待有很大的落差。

李鴻鈞說，現在民進黨全面執政，應該思考是否修憲，針對立委就職日、預算審查時間做調整。而且政府在預算編制上，也不該用特別預算來逃避立法院的監督，

時代力量立委鄭秀玲呼籲，立法院新會期要替年輕人解決房價太高的問題，要盡快處理囤房稅。另也批評，立院大黨的總召權力過大，居然可以決定修法內容及時程，而包括礦業法、私校法、18歲公民權等等，遲遲沒有通過是因為這些人與利益團體的關係盤根錯節。

國民黨立委曾銘宗表示，109年公務總預算編列2兆1千21億，經朝野協商後合計刪減246億，刪減率是1.17％。而過去所編列大陸地區的差旅費編了6千多萬，但執行率甚低，只有40％，應再進一步刪減。

曾銘宗說，9億4千萬的政令宣導費中，若是真的與防疫、防毒相關，國民黨絕對支持，但過去卻發現這些經費竟被執政黨拿來養網軍，而這次只刪減了15％，其實很遺憾，國民黨真正的主張是刪減60％。

曾銘宗指出，民進黨上台後成立的促轉會，已漸漸成為民進黨的附屬機關，因此凍結10％預算，提醒民進黨雖然勝選，但還是要依法行政，維持獨立。

曾銘宗說，過去立法院曾做成決議「初任財團法人董事長、總經理只能到62歲」，初任國營事業及泛公股事業的董事長、總經理，在國民黨執政時代是65歲，但民進黨執政3年半，不但有超過70歲的人初任，而且利用這些職位酬庸，阻礙專業人員升遷。

曾銘宗表示，將提案活化國營事業及泛公股事業的升遷體系，讓專業人員肩負經濟發展，提升經營效率。這些位子不該淪為民進黨重要的酬庸管道，派系分贓。

民進黨立委李俊俋表示，為取代國民身分證，109年10月起要全面換發數位身分識別證（New eID），而目前社會各界仍有些恐慌，擔心造成資訊外洩。

李俊俋表示，民眾若真的不放心，屆時領證後，仍可自由選擇是否開啟電子憑證、自然人憑證等功能。為加強把關民眾資安，民進黨也會凍結New eID預算10分之1，相關的細節修法下屆會期再來討論。

(中時 )