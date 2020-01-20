高雄駁二藝術特區即起至8月31日，在大義區C7動漫倉庫，推出「躲貓貓：小貓祕密基地展」。（林宏聰攝）

一起來駁二「躲貓貓」！高雄駁二藝術特區即起至8月31日，在大義區C7動漫倉庫，推出「躲貓貓：小貓祕密基地展」，主打沉浸式體驗結合在地文化元素，搭配VR動畫，帶領民眾走進台灣導演邱立偉的「小貓巴克里」奇幻動物國度。

高市文化局長林思伶表示，《小猫巴克里》動畫作品由台灣導演邱立偉與studio2動畫團隊合作，結合台灣文化元素、當今社會議會，為這部台灣動畫加入獨特的視覺感受，這次展覽更結合駁二鹽埕周邊五金街場景，透過全新VR動畫作品《小猫巴克里－倉庫裡的秘密派對》，讓觀眾在倉庫展覽空間體驗連鎖反應的樂趣。

這場展覽設定小猫巴克里藏身於動漫倉庫祕密基地，展場以費納奇鏡的視覺動態展示小猫巴克里角色設計演變，再隱身於《角色概念設計》長廊最後一幅肖像中，出乎意料地跳出畫框外，接續《動物城市的一天》前期美術概念設計圖，觀眾可隨著小猫的腳步，感受動物城市的晝夜變化。

展場特別打造小猫公車房間，結合VR虛擬實境影集，讓觀眾藉由VR技術窺看小猫在公車窩中的生活樣貌；動物城市中更是充滿濃濃台灣味，原來動物市民平時和大家一樣，騎機車、吃臭豆腐，也愛算命。

此外，「躲貓貓：小猫秘密基地展」邀請「窩抱報」參展，注入動物關懷議題，引人省思；相關展覽訊息可上駁二官網或駁二臉書查詢。

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