沈智慧邀請葉毓蘭會同台中市議員沈佑蓮等人一起到北新國中會勘。（馮惠宜攝）

沈智慧邀請葉毓蘭會同台中市議員沈佑蓮等人一起到北新國中會勘。（馮惠宜攝）

我的老天鵝，國中校園操場竟然有天坑；台中市北屯區北新國中操場長期以來都會出現少則一公尺深，多達三公尺深的天坑，讓全校1700人師生及鄰近居民運動有安全疑虞；即將卸任的立委沈智慧邀請國民黨即將上任的不分區立委葉毓蘭一起實地會勘，尋求解決方式，經學者建議，大面積開挖，找到天坑出現的原因跟本解決。

北新國中校長林慧娟指出，北新國中操場十多年來經常會出現大大小小坑洞，填了又塌陷，並且危及PU塑膠跑道、鄰近籃球場，沈智慧擔任立委時已三度會勘，在敗選後她仍心繫此事，因而聯絡二月一日即將就任的不分區立委葉毓蘭一起會勘，也希望可以將這項選民的托附交接下去。

20日到北新國中會勘的還有台中市議員沈佑蓮、教育部體育署以及台中市教育局代表，另邀請屏東科技大學地質專家一起進行會勘；沈智慧表示，根據附耆老表示，操場底下幾十年前是溝渠，但請水利會提供水文資訊，又表示沒有這回事。

一起會勘的地質專家則表示，要了解原因需大面積開挖找到問題，根本解決，葉毓蘭也建議繼然要開挖，可考慮鄰近即將有雙鐵共構的捷運站，加上鄰近停車位不足問題，一併考量在操場底下評估蓋停車場的可能性。

(中時 )