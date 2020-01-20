大陸湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，亞洲多地出現感染個案。據報導，南韓疾病管理本部20日確認該國首宗武漢肺炎病例，患者是一名從武漢經仁川國際機場入境的中國籍女子。

韓媒指，患者於機場入境時出現高燒及武漢肺炎相關徵狀而被隔離，目前在隔離病房接受治療。

(中時 )