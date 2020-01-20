南韓確診首宗武漢肺炎個案 患者為陸籍女子 13:172020/01/20 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，亞洲多地出現感染個案。據報導，南韓疾病管理本部20日確認該國首宗武漢肺炎病例，患者是一名從武漢經仁川國際機場入境的中國籍女子。 韓媒指，患者於機場入境時出現高燒及武漢肺炎相關徵狀而被隔離，目前在隔離病房接受治療。 (中時 ) #武漢肺炎 #南韓 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 我方列法定傳染病 04:102020/01/16 全球財經 美國提醒在陸國民 注意武漢肺炎爆發 09:382020/01/16 生活 武漢肺炎入侵日本 一陸男確診 08:592020/01/16 生活 武漢肺炎 越南峴港機場發現2起疑似病例 16:182020/01/16 國際 武漢肺炎疫情 疾管署提升旅遊疫情二級警示 14:472020/01/16 生活 我赴陸專家：武漢肺炎3成患者恐是被人傳染 15:212020/01/16 生活 武漢肺炎延燒 日本驚爆首例 02:252020/01/17 話題觀察 武漢肺炎攪局春運 02:252020/01/17 論壇廣場 武漢肺炎新增1死 69歲男跨年發病 多重器官受損不治 05:002020/01/17 兩岸 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 兩岸熱門新聞 印媒：亞太大棋局 陸博弈能力增強 - 兩岸 洗澡滑倒！「7月大胎兒」雙腿間鑽出 20歲女嚇傻：我怎麼懷孕了 - 兩岸 美國海軍現役情報官：對大陸，別再危言聳聽 - 兩岸 陸20省市調降今年GDP目標 - 焦點新聞 - 旺報 浙江出現5起新型肺炎病例 患者皆曾赴武漢 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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